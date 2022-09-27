انت الان تتابع خبر حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية.. فرح ولادك التموين بتقدمها بتخفيضات تصل لـ 25% والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين المهندس عبد المنعم خليل، أنه يتم طرح كميات كبيرة من حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية، وهي التابعة إلى الشركة القابضة ويصل فروعها لـ 1600 فرع بجميع المحافظات، ووجود سيارات متنقلة في مصر بتخفيضات كبيرة وتصل لـ 25%.

وكشف خليل أنه سوف يتم طرح داخل كل المجمعات حوالي 1500 علبة حلاوة المولد النبوي، ويبدأ سعر الكيلو من 65 جنيهاً للحلاوة السادة، و75 جنيهاً للمكسرات، ويصل سعر الـ 2 كيلو لـ 135 جنيهاً، وسعر الـ 3 كيلو يصل لـ 220 جنيهاً وبشكل خاص أن هذه الحلاوة ذات جودة عالية ولها مواصفات، وتوجد ميزة أن هذه الحلاوة تكون مشكلة.

وأضافت التموين أنها لا تريد أن تربح لكن الغرض الأساسي منها رفع المعاناة عن جميع المصريين، وأن المجمعات الاستهلاكية فيها أكثر من 1100 صنف من جميع السلع الغذائية.