انت الان تتابع خبر بالفيديو.. عروسة ترقص بسلاح أبيض بالجيزة والعريس بيصقفلها.. أثارت الجدل على عقباوي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت عروسة ترقص بسلاح أبيض بالجيزة والعريس بيصقفلها على أغنية عقباوي، وهي التي انتشرت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وتسببت في الجدل الكبير بين جميع رواد السوشيال ميديا.

عروسة ترقص بسلاح أبيض بالجيزة والعريس بيصقفلها على أغنية عقباوي

وتسببت عروسة الجيزة بالتحديد في حي الطالبية من نشر حالة من الجدل الكبير بين جميع رواد السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، وهذا بسبب أدائها لرقصة شاذة بسلاح أبيض “سنجة” في ليلة فرحها، وانتقادها الكثيرين واعتبر أن ظهورها بالسيف ورقصها منافي للأخلاق والقيم المجتمعية.

وتداول جميع راود السوشيال ميديا فيديو العروسة وهي ترقص مع عريسها ومعها السلاح الأبيض “سنجة” على أغنية عقباوي مع أداء الرقصة التي انتشرت تحت أسم “التعقيب، وتعجب من رقصها جميع رواد السوشيال ميديا مؤخراً التي انتشرت على جميع الصفحات.