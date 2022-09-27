انت الان تتابع خبر اتفرج – قضاء عرفي بسيناء يقرر غرامة 2 مليون جنيه على شاب قام بهذا الأمر المشين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر القضاء العرفي والمجالس العرفية من أهم العادات والتقاليد التي يتم استخدمها في كثير من من جمهورية مصر العربية وخاصة في محافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء.وقام القضاء العرفي إصدار أحكاماً رادعة ضد مجموعة من الشباب في محافظة شمال سيناء، بسبب قيامهم أطلقوا النار في الهواء أمام منزل احد المواطنين من أبناء القبائل التي لها امتداد في شمال سيناء والمقيمين في قري محافظة الاسماعيلية، ما أدي إلي ترويع الأطفال والنساء

وجاءت الأحكام في هذه الواقعة :

1- بمليون و٩٥٠ ألف جنيه. غرامة على الشباب الذي أطلق النار

2- رفع ٣ رايات بيضاء كرد شرف لصاحب المنزل الذي تعرض أهل بيته الي إطلاق النار وانتهاك حرمة البيت.

3-مصادرة السيارات التي استخدمت في الواقعة.

4- مصادرة السلاح المستخدم.