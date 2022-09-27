انت الان تتابع خبر تقديم الجامعات الأهلية .. اعرف الأوراق المطلوبة للالتحاق ” الباب لسه مفتوح” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أمين عاشور، عن قرار جديد خلال الساعات الماضية بشأن تقديم الجامعات الأهلية، خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن ضم 12 جامعة أهلية جديدة بداية من العام الدارسي الجديد الذي سوف ينطلق يوم السبت المقبل الموافق 1 أكتوبر 2022.وأكدت وزارة التعليم العالي عن فتح باب تقديم الجامعات الأهلية وذلك عن طريق التقديم المباشر وذلك بعد وجود أماكن شاغرة بها بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية، لقبول الطلاب، وفقا للحدود الدنيا التي أقرتها الوزارة.

الأوراق المطلوبة في تقديم الجامعات الأهلية:

وحدد الوزارة مجموعة من الأوراق المطلوبة في تقديم الجامعات الأهلية وهي :

1- أصل شهادة الثانوية العامة.

2- 4 صور شخصية للطالب.

3- نموذج 2،6،7 جند للطلاب الذكور.

4- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

5- صورة إيصال دفع المصروفات الدراسية.

6- أصل شهادة اختبار التوفل أو الايلتس للطلاب المصريين.