انت الان تتابع خبر عاجل بالصور.. إخلاء سبيل 39 من المحبوسين احتياطياً.. شوفوا فرحة أهاليهم بيهم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي بنشر صور الأشخاص الذين حصلوا على إخلاء سبيل وهم 39 من المحبوسين احتياطياً، وذلك وسط فرحة شديدة منهم ومن أهاليهم الذين استقبلوهم ببهجة وسعادة شديدة.

صور إخلاء سبيل 39 من المحبوسين احتياطياً

وتحدث المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي أمس الأحد أنه يوجد بشرة خير بخصوص الإفراج عن العديد من المحبوسين احتياطياً، وقال في منشور له من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن صباح غداً الإثنين سوف يتم إخلاء سبيل 39 شخص من المحبوسين احتياطياً، وتعد من أبرز الأخبار التي أسعدت الكثير من الأهالي الذين يوجد لهم أحد من ذويهم في الحبس.