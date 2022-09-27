جولة تفقدية للرئيس السيسى عقب افتتاح عدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:30 صباحاً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى جولة تفقدية عقب افتتاح عدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك عبر "الفيديو كونفرانس".

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية، وذلك عبر "الفيديو كونفرانس".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة.