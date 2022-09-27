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بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:30 صباحاً - أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر. 

وأوضح رئيس الجامعة أن المرحلة الثانية متاحه أمام الطلاب والطالبات إلكترونيا، مضيفا أن تسجيل البيانات يكون من خلال هذا الرابط:

https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage

 

للفئات الآتية:

١- لطلاب وطالبات المستجدين ( الثانوية الأزهرية) .

٢- طلاب وطالبات (سنوات نقل / فرق نهائية) المتخلفين عن التقدم فى المراحل السابقة.

٣- طالبات كلية التربية الرياضيه كافة الفرق 

مع مراعاة الآتي:

١.يرجى كتابة كافة البيانات من واقع بطاقة الرقم القومى ( الأسم رباعى للطالب / ولى الأمر)

٢.التأكد من كتابة رقم الجلوس صحيحا للفرقة المنقول منها

٣.كتابة المجموع من واقع الشهادة الثانوية الأزهرية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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