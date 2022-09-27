أخبار مصرية

الرئيس السيسي: انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى الشهر المقبل

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:30 صباحاً - شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية حل جميع المعوقات التي تقابل المستثمرين ورجال الأعمال قائلا: "نحط أيدينا في إيد بعض ونجتهد وكل المعوقات اللى بتقابل المستثمرين ورجال الأعمال نحلها"، مشيرا إلى أن انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل.

 

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "لما نيجي نعرض مشاكل بتقابل مستثمر مش عيب في الحكومة او الدولة ..علشان نتصدى له ونحله علشان ميبقاش فيه مشكلة تعوق الاستثمار".

 

تابع الرئيس: "كل مشروع عبارة عن دخل إضافى مش للشركة لكل انسان بيشتغل جوه المشروع، مشيرا إلى حجم العمالة الكبير في مصر ، معلقا بالقول: "واتصور ان تكلفته مش كبير مقارنة باللى موجود في العالم".

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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