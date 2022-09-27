أخبار مصرية

الرئيس السيسي: "احنا مش بعيد عن الواقع.. والدولة تهتم بالصناعة"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:30 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تهتم بالصناعة، متابعا: "الهدف من زيارة النهاردة.. احنا عايزين من زيارتنا الهدف منها نأكد الاهتمام الكبير بالصناعة في مصر ودعمها، وأيضا بتسهيل كل المعوقات والصعوبات التي ممكن تكون بتقابلها". 

 

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: "احنا مش بعيد عن الواقع.. النموذجين بالرخصة الذهبية ده مسار للدولة لتيسر ما أمكن بالإجراءات.. الأول كان 26 موافقة الأول وده بيأخد وقت طويل من المستثمرين في الوصول إلى الإجراء العملي الحقيقي وظهور مشروعه للنور. 

 

وتابع: "كلامى للدولة.. جهات الولاية اللى بنتكلم عليها.. كنا قولنا الكلام .. الشباك الواحد.. جهة ولاية موجودة في مكان واحد.. وتدى موافقة فى مدة زمنية 20 يوم أو أقل إن أمكن".

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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