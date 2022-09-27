برعاية وزير التعليم العالي .. تنظيم المُلتقى الثالث لشباب دول شمال إفريقيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:29 صباحاً - برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، المُلتقى الثالث لشباب دول شمال افريقيا حول الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، بالتعاون مع المركز الجهوي للاستشعار من البُعد لدول شمال إفريقيا.

وتضمن برنامج الملتقى، محاضرات تعريفية عن الهيئة وعلوم الفضاء، وكذلك علوم الاستشعار عن بُعد، كما تم تنظيم زيارة للطلاب المُشاركين في المُلتقى لأكاديمية الواقع الافتراضى بالهيئة.

ويهدف المُلتقى إلى نشر وعى وثقافة تكنولوجيا الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء للشباب من الدول الأعضاء، وتشجيع الطلاب على الإبداع والتقارب الفكري في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، وتنمية المهارات وتبادل الخبرات والثقافات بين شباب دول شمال إفريقيا، وتقديم برنامج علمي ثقافي ترفيهي للطلاب في الإجازة الصيفية.

واستعرض د.محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، نشاط الهيئة فى مجال تنمية القدرات بجميع المراحل والفئات العمرية للدارسين والمُهتمين بمجال تطبيقات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.

وأشاد د. الهادي جاشوط رئيس المركز الجهوي بالجهود المبذولة من قبل الهيئة لاستضافة وتنظيم المُلتقى، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين، كما تقدم د. عبدالله جاد رئيس المجلس العلمى للمركز الجهوى بالشكر للقائمين على تنظيم المُلتقى ورحب بالطلاب المُشاركين من الدول الأعضاء.

ومن جانبها، أعربت د. غادة عطا يوسف نائب رئيس الهيئة لشئون ريادة الأعمال وخدمة المجتمع ورئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستمرة بالهيئة، عن سعادتها بالتعاون بين الجانبين، مؤكدة على تطلعها لتحقيق مزيد من التعاون المُثمر.