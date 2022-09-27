الإسكان: تنفيذ 8 آلاف قرار إدارى لإزالة التعديات بالمدن الجديدة

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على أنه يتم تنفيذ القانون بحزم على المخالفات والتعديات المختلفة بالمدن الجديدة، وأن وزارة الإسكان هدفها الحفاظ على المظهر الجمالى والطابع العمرانى بالمدن الجديدة، ومنع أى مخالفات جديدة، مؤكداً مواصلة الوزارة، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، وبالتعاون مع شرطة التعمير، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.
وأوضح وزير الإسكان، أن الحملات أسفرت حتى الآن، عن استرداد أكثر من 80 فداناً، و22 وحدة سكنية، و14 محلاً تجاريا، وتنوعت القرارات التى تم تنفيذها ما بين إزالة تعديات، وإلغاء تخصيص وسحب، وغلق وتشميع، وإيقاف أعمال، ومخالفات بناء، ومحال بدون ترخيص، وتغيير نشاط، ورفع إشغالات، وسرقة مواد محجرية، وإلقاء مخلفات بالطرق العامة، وغيرها من القرارات.
تجدر الإشارة إلى أن حملات إزالة المخالفات والتعديات، تتم تحت إشراف اللواء طارق راشد، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، وبقيادة اللواء أشرف رمضان، مدير إدارة البحث الجنائى، وبمشاركة ضباط وأفراد أقسام شرطة التعمير بأجهزة المدن الجديدة.
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