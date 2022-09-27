«اقرأ وارتق ورتل».. مبادرة قطاع المعاهد الأزهرية للارتقاء بمعلمى القرآن

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم الاثنين، مبادرة "أقرأ وارتق ورتل" لمعلمى القرآن الكريم، من محافظة الشرقية على أن تستكمل قبل بداية العام الدراسى فى بقية محافظة الجمهورية، بهدف التعرف على مستوى معلمى القرآن الكريم فى إتقان أحكام التلاوة والتجويد، ورفع مستواهم، لضمان مستوى جيد للطلاب.





يأتى ذلك بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لقطاع التعليم بالأزهر، بضرورة تأهيل وتدريب المدرسين استعدادًا للعام الدراسى الجديد، لتقويم سلوكيات العرض وإيصال المعلومة لدى المدرسين، والارتقاء بمستواهم كل فى تخصصه.

وفى يومها الأول من محافظة الشرقية، عقد أعضاء لجنة الإدارة العامة لشئون القرآن، لقاءً مفتوحًا مع معلمى القرآن الكريم لشرح مهارات التلاوة وحسن الأداء لدى معلمى القرآن الكريم، والأساليب اللازمة للتعامل مع الفروق الفردية للطلاب فى الحفظ، بالإضافة لإلمامهم بالضوابط والطرق التربوية فى عملية التدريس، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وفى هذا الإطار، قال الشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إننا نعمل على استراتيجية كاملة لتدريب المعلمين استعدادًا للعام الدراسى الجديد، بما يضمن تحقيق عملية تعليمة متكاملة ومفيدة، وهو الهدف الذى يسعى الأزهر لتحقيقه حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وحقهم فى الحصول على تعليم جيد، ونقوم بتدريب المعلمين وفق خطة وضعها خبراء ومتخصصين فى مجال التعليم قبل الجامعى، لتناسب كل المراحل العمرية المختلفة.

من جانبه، أوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه يجب على المعلم أن يدرك أنه قدوة للطلاب، وعليه أن يهتم بتطوير مستواه المهنى والفنى فى تخصصه، وهو ما نسعى إليه من خلال هذه المبادرات، لتعزيز الضوابط التى يجب أن يراعيها معلمى القرآن الكريم فى عملية تحفيظ القرآن الكريم ودراسة علومه داخل الفصول الدراسية.