عاجل.. السيسى يشكر المستثمرين: «البلد دى بلدنا كلنا وهتقوم بينا كلنا»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن أزمة كورونا وروسيا كان لها صدمة كبيرة على العالم وعلى مصر، وحاولنا بقدر الإمكان أن يكون تأثير ذلك أقل مما يمكن.
وزف الرئيس بشرى سارة لرجال الأعمال، قائلا إنه خلال شهر أو اثنين سيتم إزالة جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين، متابعا: "بشكر جميع المستثمرين، وبوجه التحية والتقدير لرجال الأعمال فى مصر، البلد دى بلدنا كلنا وهتقوم بينا كلنا".
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
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