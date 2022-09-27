الصحة تعلن اكتشاف إصابة جديدة بـ جدرى القرود (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه من خلال جهودها وخطتها لتأمين ومتابعة ورصد الوضع الوبائى بمنافذ دخول البلاد لرصد حالات الاشتباه بأى أمراض وبائية؛ ثبت إيجابية إصابة شخص من إحدى الدول العربية بفيروس جدرى القرود.





وبينت أن المريض قدم من الخارج، يوم 25 سبتمبر الجارى، وتم عزله بأحد المستشفيات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والطبية له ومخالطيه، وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية. وشددت على أن حالته العامة مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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