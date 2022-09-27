عاجل.. السيسى يجرى جولة تفقدية بعدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار

جدة - نرمين السيد - حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. ووجه الرئيس السيسى، التحية والتقدير للهيئة العام للاستثمار ورجال الأعمال على الجهد المبذول، وقال "نحن مهتمون بتشجيع الصناعة فى مصر ودعمها، ونحتاج إلى المزيد من العمل من كافة الأطراف".

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