عاجل- السيسى: إزالة كل المعوقات من أمام المستثمرين خلال شهر أو شهرين -فيديو

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمام الدولة الكبير بالصناعة ودعمها وتسهيل كل المعوقات التى تقابلها، مشددا على أنه يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأنه سيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كل المعوقات القائمة فى مواجهة الاستثمار.





كما أكد الرئيس السيسى، فى مداخلة له خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء عددا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار، جدية الدولة فى تناول المشكلات التى تعوق الاستثمار والتصدى لها وحلها، لافتا إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلا إضافيا ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع ولكن لكل مواطن يعمل بها.

وأبدى الرئيس استعداد الحكومة لتشجيع رجال الأعمال من أجل التوسع فى إقامة المدارس المهنية لتخريج عمالة ماهرة ومدربة تكون لديها فرص عمل حقيقية.



ونوه الرئيس السيسى بدور مراكز البحوث والتطوير سواء فى الجامعات أو غيرها من أجل إيجاد حلول للمشكلات أو النقاط التى تحتاج إلى التطوير وذلك من خلال التنسيق والربط فيما بين مراكز البحوث والصناعة.

وأوضح الرئيس أن حجم القطاع الخاص فى مصر كبير ويتجاوز 75% فى المائة من حجم الاقتصاد.

وأكد الرئيس السيسى، مجددا جدية الدولة فى حل مشكلات المستثمرين بما فى ذلك توفير مستلزمات الإنتاج، مضيفا " أنه وجه محافظ البنك المركزى بألا تكون هناك مشكلة حقيقية تواجه المستثمرين".

وقال الرئيس "إن أزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية كان لهما أثر كبير على العالم كله وعلى مصر، ولكننا نسعى لتقليل حجم هذه الصدمة قدر المستطاع".

ووجه الرئيس السيسى، التحية والتقدير للهيئة العامة للاستثمار ورجال الأعمال على الجهد المبذول، وقال "نحن مهتمون بتشجيع الصناعة فى مصر ودعمها، ونحتاج إلى المزيد من العمل من كافة الأطراف".