للمرة الأخيرة.. بيان عاجل من جامعة الأزهر بشأن التنسيق

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، فتح باب التقدم للتنسيق للطلاب المتخلفين عن التقديمات خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أن الجامعة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها ولا تدخر جهدًا فى التيسير عليهم.





وأوضح الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن هذا القرار يأتى من المنطلق الإنسانى فى التيسير على أولياء الأمور حتى لايضيع عام من عمر الطالب. وأهاب "الشربينى" بالطلاب وأولياء الأمور عدم التخلف عن التقدم "لأنه لن يتم فتح باب التنسيق مرة أخرى". وبينت الجامعة أن الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكترونى باتخاذ الإجراءات لفتح باب التنسيق اعتبارًا من اليوم حتى مساء الجمعة المقبل.

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