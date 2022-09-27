عاجل- الرئيس السيسى: نستهدف تقليل مدة حصول الشركات على التراخيص (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأضاف أن الدولة تستهدف تقليل مدة حصول الشركات على التراخيص اللازمة، ونبذل أقصى الجهد لمواجهة الظروف التى يواجهها العالم حاليا.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة مهتمة بتذليل المعوقات والمصاعب أمام الصناعة، موضحا استهداف الدولة لحجم تصدير يصل لـ100 مليار دولار. وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء.

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