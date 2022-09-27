وفد دبلوماسى أمريكى يزور مرصد الأزهر للتعرف على آلية عمله بمكافحة التطرف

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة ريهام سلامة، المدير التنفيذى لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الاثنين، وفداً دبلوماسياً أمريكياً، وخلال اللقاء تم استعراض جهود المرصد فى تفنيد والرد على الأفكار المتطرفة التى تروج لها التنظيمات الإرهابية، وكذلك رصد أنشطة تلك التنظيمات فى جميع أنحاء العالم.





كما تعرف الوفد على آلية العمل داخل وحدات المرصد البالغ عددها 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، إلى جانب أحدث إصدارات المرصد التى تناولت عددًا من القضايا، مثل: التطرف، واللاجئين، وخطاب الكراهية، فضلاً عن التوصيات التى توصل إليها باحثو المرصد لحل إشكالات يعانى منها عدد من الدول الأوروبية. وعقب اللقاء، أعرب الوفد عن تقديره للجهود التى يبذلها الأزهر الشريف وشيخه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عبر هيئاته ومنها مرصد الأزهر لمواجهة خطاب الكراهية والأفكار المتطرفة التى تؤجج العنف والإرهاب فى العالم.

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