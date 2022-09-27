وزير الرى: بدء تجفيف موقع قناطر ديروط الجديدة تمهيدا لإنشاء القنطرة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، أنه يجرى حاليا الردم لعمل السد المؤقت بالمجرى المائى لبحر يوسف، والذى سيتم إنشاؤه لتجفيف موقع قناطر ديروط الجديدة؛ للبدء فى إنشاء القنطرة.





وكان وزير الموارد المائية والرى قد تلقى تقريرا يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وقال الدكتور سويلم "إنه تم الانتهاء من جسات التربة والاختبارات الحقلية والمعملية وتقديم تقرير أبحاث التربة الخاصة بكل من بحر يوسف والديروطية والبدرمان"، مشيرا إلى أن هذه الجسات تهدف للحصول على عينات من التربة لتحديد الخصائص المختلفة لطبقات التربة التى سيتم إنشاء القنطرة الجديدة عليها.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تركيب الكوبرى المؤقت المقرر استخدامه فى الموقع أثناء عملية الإنشاء لمرور المعدات للموقع الجديد لفم ترعتى الديروطية والبدرمان، كما تم الانتهاء من إعداد منطقة التجهيزات الرئيسية التى ستكون بها الورش الرئيسية ومحطة خلط للخرسانة الجاهزة التى سيتم استخدامها خلال الإنشاء.

وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ أعمال معايرة وتجهيز لمعمل ضبط الجودة للخرسانة ومعايرة إجهاد الضغط لماكينة تكسير المكعبات، ويجرى اختبار المواد وتجهيز الخلطات الخرسانية التجريبية، موضحا أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة يهدف لتحسين عملية الرى فى زمام 1.6 مليون فدان فى 5 محافظات (أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

ولفت إلى أن المشروع يشتمل على إنشاء 7 قناطر (فم بحر يوسف - الإبراهيمية - البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوى - الساحلية) وإنشاء مبان للتشغيل والتحكم وعمل كوبرى علوى ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لـ 45 موقعا بنطاق المشروع.

وأوضح أن هذا المشروع المهم يعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تنفذها وزارة الرى بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى بمختلف محافظات الجمهورية، كما يأتى استكمالا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، والتى تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.