عاجل- الرئيس السيسى يفتتح المنطقتين الاستثماريتين ببنها وميت غمر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء. وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فيلما تسجيليا بعنوان "مسار واعد" يرصد خطوات الإصلاح الاقتصادى لدفع عجلة الاستثمار محليا ودوليا. وأوضح الفيلم جهود الدولة المصرية فى إنشاء المناطق الحرة للاستثمار التى تذلل كل العقبات والعوائق أمام المستثمرين من الداخل والخارج مع توفير آلاف فرص العمل للشباب. وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء افتتاح عدد من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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