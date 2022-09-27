عاجل- الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة فى قطاع الاستثمار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدد من المشروعات القومية اليوم الثلاثاء. وأوضح الفيلم جهود الدولة المصرية فى إنشاء المناطق الحرة للاستثمار التى تذلل كل العقبات والعوائق أمام المستثمرين من الداخل والخارج مع توفير آلاف فرص العمل للشباب.

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