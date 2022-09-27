عاجل.. عبد الوهاب: الأمن والأمان ساهم فى زيادة الاستثمار

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب، إنه تم العمل على التحديات التى تواجه المستثمرين، وتقديم برامج تدريبية لتشجيع الشباب على الاستثمار.





وأضاف عبد الوهاب، خلال كلمة له فى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من المشروعات القومية، أنه تم تنظيم زيارات ميدانية للاطلاع على مشاكل المستثمرين، موضحا أن الأمن والأمان ساهم فى زيادة الاستثمار بمصر، بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية، والتعاون والتنسيق الدائم بين جميع أجهزة الدولة، والدعم المطلق من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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