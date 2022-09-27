عاجل- وصول الرئيس السيسى إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية اليوم الإثنين.



جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية اليوم الإثنين. يحضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس ومجلس الوزراء وعدد من رجال الدولة. جاء ذلك فى نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز.

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