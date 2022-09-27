عاجل.. رئيس هيئة الاستثمار: إصدار 105 آلاف ترخيص لمشروعات منذ 2019

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب، إن الهيئة تفتتح اليوم عددا من المشروعات التى أقامتها، موضحا تهيئة بيئة الاستثمار لتشجيع الصناعة، وإطلاق الإصدار الثالث لخريطة مصر الاستثمارية.





وأضاف خلال كلمة له على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من المشروعات القومية، أنه جرى زيادة الاستثمارات، والتوسع فى إنشاء مراكز جديدة للخدمات خصوصا فى محافظات الصعيد، وإنشاء 7 مراكز جديدة فى الفيوم والمنيا وقنا والوادى الجديد والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء، وآخر فى محافظة القليوبية جار الانتهاء منه، ليبلغ الإجمالى 15 مركزا على مستوى الجمهورية. وأوضح عبد الوهاب، أن إجمالى الجهات الممثلة فى المراكز 67 جهة ساهمت منذ 2019 فى إصدار 105 آلاف ترخيص لتشغيل المشروعات، مما ساهم فى الإشادة الدولية.

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