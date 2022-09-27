نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهادات البنك الاهلى المصري بعائد يصل إلى 14% شهرياً “تعرف على التفاصيل كاملة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشاهد مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الكثير من النتائج حول شهادات البنك الاهلى بالجنيه المصري والدولار، والتي تعد من الموضوعات التي أحدثت جدلاً كبيراً الفترة الماضية، وذلك يرجع لكون البنك الأهلي من أقدم البنوك المصرية في الاستثمار وأكثرهم ثقة بين الجماهير، بجانب العائد الذي يقدمه والذي يصل إلى 14% على الشهادات التي تتعامل بالجنيه المصري.

شهادات البنك الاهلى

وتتوفر شهادات البنك الاهلى بأفضل خيارات متعددة بالجنيه المصري والدولار والحد الأدني للشراء وسعر العائد الذي يصل إلى 14% في الشهادة البلاتينية، وأصدر البنك العديد من الشهادات الإدخارية ومنها:

الشهادة البلاتينية بحد أدني للشراء 1000 جنيه مصر ومضاعفاتها ولمدة 3 سنوات، بسعر عائد 14% شهرياً.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بحد أدني للشراء 1000 جنيه مصر ومضاعفاتها ولمدة 3 سنوات، بسعر عائد 11.5% ربع سنوي.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري بحد أدني للشراء 1000 جنيه مصر ومضاعفاتها ولمدة 5 سنوات، بسعر عائد 12.25% شهرياً.

شهادات البنك الاهلى بفائدة 14%

ويذكر أنه في الفترة الماضية تم إيقاف شهادات البنك الاهلى بعائد 18%، وقام بعدها البنك برفع سعر الفائدة على الشهادات البلاتينية ذات بنسبة 3 فأصبحت 14% عائد شهري، كما قام البنك الأهلي برفع نسبة العائد من الشهادة البيلاتينية ذات الخمس سنوات بنسبة 3%، مما جعل الكثير من المواطنين بالتوجه إلى البنوك في المحافظات وشراء شهادات الإدخار للحصول على أعلى عائد من الفائدة البنكية.

شهادات البنك الأهلي الاستثمارية

ويتساءل الكثير من الأشخاص عن شهادات البنك الاهلى التي وفرها البنك مؤخراً من شهادات الإدخار والتي منها البلاتينية بعائد 14% كل شهر لمدة 3 سنوات، والبلاتينية ذات العائد المتغير بمدة 11.5% كل 3 شهور، والشهادة الخماسية ذات عائد الخمس سنوات والتي تصل إلى 12.25% كل شهر، والحد الأدني لنسبة شراء الشهادات 1000 جنيه مصري ومضاعفاته، وأتاح البنك الأهلي مؤخراً شهادة أمان المصريين التي يصل سعر العائد الخاص بها 13% بحد أدني 500 جنيه مصري ومضاعفاته وحتى مدة قدرها 3 سنوات.

شهادات البنك الأهلي بالدولار

وتتوفر شهادات البنك الاهلى للعاملين بالخارج بعملة الدولار في ثلاثة شهادات بعائد (3 سنوات – 6 سنوات – 12 شهر)، وهي ما أطلق عليها شهادة أهل مصر، والشهادة الذهبية الدولارية ذات مدة خمس سنوات، وشهادة أهل مصر الدولارية ذات مدة سبع سنوات.