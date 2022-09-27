درجات الحرارة اليوم.. الأرصاد تكشف أهم التفاصيل

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس حارا رطبا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 35 23

بنها 35 24

دمنهور 34 24

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 33 22

دمياط 31 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 23

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 23

شلاتين 38 31

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 30 23

وادى النطرون 35 23

مطروح 30 24

السلوم 29 24

سيوة 35 24

العريش 30 24

رفح 30 23

الطور 36 26

كاترين 32 18

رأس سدر 38 21

نخل 35 16

طابا 37 23

نويبع 38 25

حلايب 36 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 23

بنى سويف 37 23

المنيا 40 23

أسيوط 41 24

سوهاج 42 23

قنا 43 24

الأقصر 43 25

أسوان 43 26

الوادى الجديد 44 29

أبوسمبل 43 25

أبو رماد 37 27

رأس حدربة 33 26