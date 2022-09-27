انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق فى البحيرة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقال وائل زغلول، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، إنه سيتم قطع الكهرباء اليوم الثلاثاء، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

ولفت إلى أن انقطاع الكهرباء؛ يأتى بسبب أعمال الصيانة، وسيشمل قرى: "الاتحاد والعلامية وكوم الحاصل وأبو حقاق والمنشية الجديدة".

وزير الكهرباء

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، دعم مصر الكامل لإنجاح أعمال المؤتمر العام الـ66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الوزير، فى كلمته إلى المؤتمر، أمس الإثنين، إن الدول الأعضاء تجتمع سنويا بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكيد على الحق الأصيل وغير القابل للتصرف لجميع الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفى إجراء أنشطة البحث والتطوير والتعاون لتعزيز استفادتها من تلك الاستخدامات بمختلف مجالاتها وتطبيقاتها التكنولوجية وبما يساعد على خدمة مصالحها التنموية.

ولفت الوزير، إلى دعم مصر، من هذا المنطلق، للدور الذى تضطلع به الوكالة فى نشر تلك الاستخدامات باعتباره الركيزة الأساسية لعمل الوكالة والسبب الرئيسى وراء إنشائها عام 1957 وفقا لما تنص عليه المادة الأولى من نظامها الأساسى.

وأضاف الدكتور محمد شاكر: "لا يفوتنى فى هذا السياق إلا أن أشيد بجهود مديرها العام رفائيل جروسى والأمانة العامة فى إدراج الطاقة النووية وتطبيقاتها المختلفة باعتبارها مكونا مهما فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ ومنها على سبيل المثال فى مكافحة ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، وهو الأمر الذى ظهر جليا فى الاهتمام الشخصى الذى يبديه السيد جروسى للمشاركة فى قمم تغير المناخ المختلفة منذ توليه مهام منصبه".

وأشار الوزير إلى تطلع مصر لمشاركته فى القمة المقبلة فى شرم الشيخ مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27، لاستعراض الدور المتزايد الذى يمكن أن تسهم به الطاقة النووية فى هذا المضمار.

وتابع: "شهد العقد الماضى قفزات نوعية مهمة وتطورا هائلا فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إلا أن العديد من الدول لم تستفد من ثمار هذا التقدم حتى الآن، وهو ما ترى مصر أنه يعود لسببين رئيسيين، الأول خاص بالقيود غير المبررة المفروضة على تصدير التكنولوجيا النووية وبما يتجاوز الأحكام المتفق عليها بمعاهدة منع الانتشار، والثانى يعود لضعف التمويل المالى المتاح لدعم الاستخدامات السلمية وعدم وجود رغبة واضحة لدى العديد من مؤسسات التمويل وصناديق التنمية الدولية والإقليمية فى الاستثمار فى قطاع الطاقة النووية، ولعل ما يفاقم من الأمر هى محدودية الموارد المتاحة لصندوق التعاون الفنى التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية".