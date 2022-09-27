حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف 2022.. الإفتاء تحسم الجدل

جدة - نرمين السيد - حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022... وقالت دار الإفتاء على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت: "المولد النبوى الشريف شاهد على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبى صلى الله عليه وآله وسلم والفرح به، وشكر لله تعالى على هذه المنَّة، كما قال تعالى: "قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هو خير مما يجمعون".

طالع نص الفتوى على موقع الإفتاء من هنا

وأضافت دار الإفتاء أن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف فى كل عام هو أمر أمر مستحب ومشروع ولا بدعة فيه مطلقا كما يردد البعض، وله أصله فى الكتاب والسنة، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه، ولم ينكره أحد يُعتد به".

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022... وأشارت دار الإفتاء إلى أن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف تعظيم واحتفاء وفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لافتة إلى أن تعظيم النبى الكريم، صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتفاء والفرح به أمر مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التى هى ركن الإيمان".

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022

وتابعت الإفتاء: "المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوى: يقصد به تجمع الناس على الذكر، والإنشاد فى مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا".

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022... وسردت دار الإفتاء عدة أدلة على حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف من القرآن والسنة، وأقوال الفقهاء، حيث قالت: فمن الكتاب الكريم، قوله تعالى: "وذَكِّرهم بأَيامِ الله".. ومِن أيام الله تعالى: أيامُ نصره لأنبيائه وأوليائه، وأيام مواليدهم، وأعظمُها قدرًا مولدُ الحبيب المصطفى والنبى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم.

وتابعت: "وكرَّم الله تعالى أيام مواليد الأنبياء عليهم السلام وجعلها أيام سلام؛ فقال سبحانه: "وسَلَامٌ عليه يَومَ وُلِدَ ويوم يموت ويوم يبعث حيا".. وفى يوم الميلاد نعمةُ الإيجاد، وهى سبب كل نعمة بعدها، ويومُ ميلاد النبى صلى الله عليه وآله وسلم سببُ كلِّ نعمة فى الدنيا والآخرة".

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022... واستطردت دار الإفتاء فى بيان حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، قائلة: "قوله تعالى: "قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا"؛ فالنبى صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمةُ العظمى إلى الخلق كلهم؛ قال ابن عباس رضى الله عنهما: "فضلُ الله: العلمُ. ورحمتُه: مُحَمَّد صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال الله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلَّا رَحْمَة للْعَالمين"، أخرجه أبو الشيخ فى تفسيره".

وأضافت الإفتاء: "الدليل من السنة النبوية على حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم سُئِل عن صوم يوم الإثنين، فقال: "ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فِيهِ" رواه الإمام مسلم فى "صحيحه"، وعن أبى قتادة الأنصارى رضى الله عنه. وهذا إيذانٌ بمشروعية الاحتفال به صلى الله عليه وآله وسلم بصوم يوم مولده".

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022... وعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة، فوجد اليهود صيامًا يومَ عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِى تَصُومُونَهُ؟"، فقالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومَه، وغرَّق فرعونَ وقومَه، فصامه موسى شكرًا، فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ"، فصامه صلى الله عليه وآله وسلم، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.. متفق عليه.

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: مَرَّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم بأُناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: "مَا هَذَا مِنَ الصَّوْمِ؟" قالوا: هذا اليوم الذى نجى الله موسى وبنى إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودى، فصام نوحٌ وموسى شكرًا لله، فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى، وَأَحَقُّ بِصَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ"، فأمر أصحابه بالصوم. أخرجه الإمام أحمد فى "المسند"، وأبو الشيخ، وابن مردويه.

وتابعت: "قال الحافظ ابن رجب الحنبلى فى "فتح البارى" محبَّة النبى صلى الله عليه وآله وسلم من أصول الإيمان، وهى مقارِنة لمحبة الله عز وجل، وقد قرنها اللهُ بها، وتَوَّعَدَ مَن قدَّم عليهما محبَّة شيء من الأمور المحبَّبة طبعًا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك".

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022... واختتمت دار الإفتاء فتواها عن حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، قائلة: "إذا كان الاحتفال بيوم نجاة سيدنا نوح عليه السلام ويوم نصر سيدنا موسى عليه السلام مشروعًا، فإن مشروعية الاحتفال بمولد النبى صلى الله عليه وآله وسلم متحققة من باب أَوْلى.. وبناءً على ذلك: فالاحتفال بمولد النبى صلى الله عليه وآله وسلم شاهدٌ على حبه وتعظيمه، وهو أمر مستحبٌّ مشروعٌ له أصلٌ فى الكتاب والسنة، وقد درج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولم ينكره أحد يعتدُّ به".