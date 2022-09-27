صلاة الاستخارة.. الإفتاء تكشف عن حكم يشغل الأذهان

جدة - نرمين السيد - صلاة الاستخارة

وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "من المتَّفق عليه فقهًا أنَّ صلاة الاستخارة سُنَّة؛ فيُستَحبُّ لمن عزم على فعل شيء وكان لا يدرى عاقبته، ولا يعرف إن كان الخير فى تركه أو الإقدام عليه؛ أن يصلى صلاة الاستخارة؛ وهى ركعتان من غير صلاة الفريضة، يقول المصلِّى بعدهما الدعاء الوارد عن النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم: "اللهم إنى أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم..." الحديث رواه الإمام البخارى".

وأضافت: "أجاز فقهاء المالكية والشافعية أن يصلِّى الشخص عن غيره صلاة الاستخارة، كأن تُصلِّى الأُمُّ عن ابنتها والصديق عن صديقه؛ لما فى ذلك من الإعانة على فعل الخير؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".. رواه الإمام مسلم".

صلة الأرحام

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى أوصى بِصِلة الأرحام، وأمر بها فى كثير من آيات القرآن الكريم.

وأوضحت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أنه من المقرَّر شرعًا أنَّ الصلة تختلف فى كيفيتها باختلاف الأزمان والأحوال، ومن شخص إلى آخر، فتكون بما تعارف عليه الناس ممَّا يتيسر للواصل، كالزيارة أو أى نوع من أنواع التواصل عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.

وأكدت أن الأصح أن الرحم هم الأقارب من جهة الأبوين، وعلى الإنسان أن يصل رحمه ويقوم بحقِّها وإن قطعته؛ لينال الأجر من الله تعالى.