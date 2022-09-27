الأرصاد تكشف عن تقلبات الطقس ودرجات الحرارة خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الأرصاد أن يسود، خلال هذه الأيام، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

فيما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.