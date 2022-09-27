النيابة العامة تعقد دورة تدريبية لأعضاء هيئة الادعاء بـ سلطنة عمان (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبلت النيابة العامة المصرية أمسِ الأحد الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري وفدًا رفيع المستوى من قادة وأعضاء هيئة الادعاء العام بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك في إطار عقد دورة تدريبية للوفد في أصول التحقيق الجنائي بمعهد البحوث الجنائية والتدريب الملحق بمكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة؛ توطيدًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، وتأكيدًا لأطر التعاون بين الهيئتين.





وجاء افتتاح تلك الدورة اليومَ في حضور سفير سلطنة عمان بجمهورية مصر العربية السيد/ عبد الله بن ناصر الرّحبي، وكان على رأس الوفد العماني المستشار/ محمد بن عبد الله النبهاني –مساعد المدعي العام لسلطنة عمان، والمكلف بإدارة التفتيش ورئيس لجنة التدريب- والمستشارة/ ميساء بنت زهران الرقيشية -مساعد المدعي العام لسلطنة عمان، ومديرة دائرة التعاون الإقليمي والدولي- وقد ضمَّ الوفد سبعة وعشرين من أعضاء هيئة الادعاء العماني، وكان في استقبال الوفد في افتتاحية الدورة من الجانب المصري السيدُ المستشار رئيس الاستئناف/ محمد خلف -مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام- والسيد المستشار رئيس الاستئناف/ أحمد السعيد، مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب.

وقد بدأ اليوم الأوّل من أعمال الدورة بكلمة من السادة الحضور استهلها سفيرُ سلطنة عمان بالتعبير عن سعادته بالتواجد بالمعهد، مشيدًا بالجهود التي تبذلها النيابة العامة المصرية في الارتقاء بالعدالة بمصر والوطن العربي بما يُواكب متطلبات العصر كنموذجٍ يُحتذَى به، وقد نقل سيادتُه تحيةَ المدعي العام بسلطنة عمان إلى معالي المستشار/ حماده الصاوي النائب العام المصري، مشددًا على حرص جلالة السلطان/ هيثم بن طارق على تهيئة الكوادر القضائية.

وتلا كلمة سيادته شرحٌ قدَّمه رئيسُ الاستئناف مديرُ المعهد حولَ تاريخ إنشائه، والدور الهامّ الذي يؤديه في تدريب أعضاء هيئات الادعاء العام والنيابة العامة في مصر والوطن العربي، كما بين للسادة المتدربين الموضوعات التي ستتناولها الدورة التدريبية، والتي من أبرزها «أساليب المرافعة، وكيفية التعامل مع الأدلة الرقْميَّة، واستخدام هذه الأدلة في إثبات الجريمة ضدَّ المتهم، وكيفيّة الربط بين الجرائم والأدلة»، كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية لبعض الجهات المعاونة للنيابة العامة المصرية مثل «مصلحة الطب الشرعي»، كما بين سيادته حرص النيابة العامة على أن تشمل الدورة جُزءًا ثقافيًّا يتمثلُ في زيارة المتدربين لبعض المناطق التاريخية بجمهورية مصر العربية، كما ستشمل الدورة حضورَ جلساتِ تحقيقٍ فعلية في إحدى مقارِّ النيابات الجُزئية بالقاهرة؛ للوقوف على أساليب ومهارات التحقيق الجنائي المختلفة، مُعربًا عن أملِهِ في حصول المتدربين على أقصى استفادة، ونقل هذه الخبرات لبلدِهم.

وقد أعقب كلمة سيادته كلمة السيد المستشار رئيس الاستئناف/ محمد خلف -مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام- التي أكد خلالها أنَّ الدورة تُمثل ثمرة التعاون بين ممثلي الادعاء بالبلدين الشقيقين، وتهدف إلى اطلاع المتدربين على أفضل الممارسات القضائية، مشددًا على أن فكرة تبادل الخبرات هي إحدى الأفكار الهامة في مجال التعاون القضائي، والتي تعتمد على توسيع المدارك في النقاط التخصصية.

وقد ألقى مساعد المدعي العام بسلطنة عمان المستشارُ/ محمد بن عبد الله النبهاني –مساعد المدعي العام لسلطنة عمان، والمكلف بإدارة التفتيش، ورئيس لجنة التدريب- كلمةً أعرب فيها عن سعادته بالتواجد في هذا الصرح العلمي، وأبدى رغبته في تبادل الخبرات مع الجانب المصري، وبخاصة في مجال قضايا الاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وحقوق الإنسان.

وعقب ذلك شهِدَ الحضورُ توقيعَ السفير بسجل زيارات المعهد، وقد تناول سيادته في هذه الكلمة شكرَ الدولة المصرية، والنيابة العامة على توفير هذه الفرصة للتعاون بين البلدين الشقيقين، في إطار العلاقة التاريخية المميزة التي تربطُهما، واستتبع ذلك قيام سيادته بمطالعة لوحة شرف السادة النواب العموم السابقين لجمهورية مصر العربية، ثم توجّه الحضور لالتقاط صورة تذكارية.

وبدأتْ أُولى محاضرات اليوم الأول بمحاضرة لمعالي السيد المستشار رئيس الاستئناف/ محمد خلف وموضوعها «قيم وتقاليد القضاء»، شارك خلالها المتدربون بشكل تفاعلي، وتناولت المحاضرة العوامل المؤثرة في استقلال القاضي والمحقق الجنائي حالَ مباشرةِ عمله، وقد امتزج الشرح بعرض بعض القضايا كنماذج عملية.

واستكُمِلَ اليوم بمحاضرة ثانية من السيد المستشار رئيس الاستئناف/ طارق ضياء -رئيس مكتب الشكاوى بالتفتيش القضائي بمكتب النائب العام- والتي تناولت سُبلَ الرقابة على أعمال النيابة العامة، والنموذج المسلكي لأعضائها، وسبل تقييمهم.

وانتهى اليوم بتعبير معاوني الادعاء عن سعادتهم في المشاركة في هذه الدورة، واستفادتهم الكبيرة من المحتوى التدريبي، وتطلعهم إلى الانخراط بباقي برنامج الدورة التي ستستمر لمدة اثني عشر يومًا يتلقى خلالهم المتدربون تدريبًا لمدة ست وستين ساعةً وفْقَ برنامجها .