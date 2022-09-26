محافظ الدقهلية يتابع تقييم المشروعات الخضراء الذكية ضمن المبادرة الرئاسية

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم الإثنين، أعمال لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، والمقدمة على المنصة الإلكترونية المخصصة، إذ باشرت اللجنة أعمالها على مدار اليوم الثانى على التوالى انتهت خلالهما من تقييم 17 مشروعا من المشروعات المشاركة بالمبادرة.





وتستمر أعمال اللجنة حتى الخميس القادم للانتهاء من تقييم جميع المشروعات المقدمة، واختيار 6 مشروعات لتصعيدها للجنة الوطنية للمبادرة على مستوى الجمهورية، مع عرض نتائج التقييم فى مؤتمر مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح مختار - خلال متابعته أعمال اللجنة - أن الدولة تولى اهتمام كبيرا بعدد من الملفات التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها ملف قطاع النظافة والبيئة على مستوى جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الدقهلية كان لها السبق فى التعامل مع القضايا البيئية التى تؤثر فى التغيرات المناخية من خلال إنشاء مدافن صحية بأحدث التقنيات العلمية لضمان عدم حدوث أية انبعاثات، بالإضافة لنقل كافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظة.

وقال المحافظ: "لدينا طفرة غير مسبوقة فى مجال تطوير مصانع التدوير والمعالجة بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية، إذ تم إنشاء مصنعى سندوب والمنزلة بأحدث المعدات التكنولوجية؛ ويعدان من أولى المصانع فى الشرق الأوسط من هذا النوع، فضلا عن اهتمامنا بقضية التشجير من خلال تنفيذ عدد من الحدائق والزراعات والتشجير بما يخدم بشكل مباشر أهداف المبادرة المطروحة".

وثمن محافظ الدقهلية جهود وأعمال اللجنة وجميع المشاركين من أبناء الدقهلية بالأفكار التى تلبى المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التى حددتها المبادرة المطروحة.

يذكر أن لجنة تقييم المشروعات المشاركة فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية للحفاظ على البيئة تضم فى عضويتها كلا من الدكتورة أمينة شلبى مقررة المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، وماجد محمد السيد ممثلا عن وزارة البيئة، وحامد عطية البرعى ممثلا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجيهان جلال عبد السميع، وحسام الدين يسرى ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام المناوى ممثلا عن المجتمع المدنى، والمهندس عبدة محمدين مدير عام المخلفات الصلبة ومنسق المشروع بمحافظة الدقهلية.