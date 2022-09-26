وزير الصحة: 62 مليون مواطن مؤمن عليهم صحيا ولهم حقوق التوجه لعيادات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل الاجتماع الذي جرى اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه كان يتم عرض المنظومة الصحية على رئيس الجمهورية وما تم إنجازه فيما يتعلق بقوائم الانتظار وما نخطط له في المستقبل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 62 مليون مواطن مؤمن عليهم صحيا ولهم كافة الحقوق للتوجه إلى عيادات التأمين الصحي بكارت التأمين.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهتم بشكوى لأي مواطن أو قدم استغاثة حتى يتم إنهاء معاناته، مضيفا أن قرار العلاج على نفقة الدولة بات مميكن ويتم إنجازه خلال يوم للمواطنين غير المؤمن عليهم.

وأشار إلى أن المعامل المركزية موجودة في شارع الشيخ ريحان وتم الاقتراح انتقالها إلى مدينة بدر، والرئيس السيسي وجه الجهات المنفذة نقله خلال مدة أقصاها 8 أشهر.

واختتم « عندما نجتمع مع رئيس الوزراء نكون طمعانين في مشروعين تلاتة بنخرج من الاجتماع بـ 10 مشاريع، وده كان بيحصل أيام وزارة التعليم العالي، كنا نبدأ الاجتماع وأملنا تنفيذ جامعتين تلاتة نخلص الاجتماع والرئيس يوجه بإنشاء 15 جامعة»