محافظة القاهرة تؤكد تشجير وتجميل المحاور المرورية الجديدة بزهراء المعادى

جدة - نرمين السيد - قالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم، إن شعار نحو بيئة جميلة ونظيفة لم يعد مجرد شعار بل أصبح واقعا ملموسا ترعاه وتطبقه كافة مؤسسات الدولة أثناء تخطيطها لمشروعاتها ضمن الخطة الشاملة لمواجهة التغيرات المناخية التى أصبحت الشغل الشاغل على المستويين الدولى والمحلى، وفى إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ "cop 27"، بمدينة شرم الشيخ والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر القادم.







وصرحت نائب المحافظ، خلال متابعتها اليوم جهود تشجير وتجميل محيط المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار والجزر الوسطى بها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وشركاء التنمية، بأن رؤية التطوير ورفع كفاءة شوارع وميادين المحاور الجديدة بزهراء المعادى تهدف إلى خلق مظهر حضارى يليق بحجم مشروعات الطرق العملاقة التى تمت بنطاق حى المعادى، كما تليق بعراقة الحى باعتباره أحد أهم أحياء المنطقة الجنوبية والذى يتميز بمظهره الحضارى والمعروف بطريقة تخطيط شوارعه المميزة وميادينه العريقة. وتنفيذا لكافة التوجيهات قامت الأجهزة التنفيذية بحى المعادى برئاسة أحمد جودة رئيس الحى وبالتعاون مع إدارة الحدائق والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والأجهزة التنفيذية باستكمال أعمال تشجير الجزيرة الوسطى بشارع الزهراء الرئيسى بالتوازى مع أعمال توسعة الطريق التى تتم على قدم وساق لسرعة نهو الأعمال بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمشروع. ووجهت نائب المحافظ بإستكمال توصيل خطوط المياه لرى الأشجار والمزروعات بالتنسيق بين مرفق المياه والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة والحفاظ على كافة أشجار النخيل المزروعة بالجزيرة الوسطى بشارع زهراء المعادى الرئيسى مع استكمال أعمال التجميل وإضافة النجيلة الخضراء وفقا للتصميم الذى سيتم اعتماده مع الحفاظ على مساحة المشايات ومراعاة التوزيع والأبعاد من خلال الرفع المساحى للأحواض على أرض الواقع. جدير بالذكر أن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية قامت بعقد عدة لقاءات وزيارات ميدانية لبحث ومتابعة خطة التشجير والتجميل الجارية بمحيط المحاور المرورية الجديدة بنطاق حى المعادى.

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