مصر تدين الاعتداء الإرهابى على مدرسة فى روسيا

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية، فى بيان صادر عن متحدثها الرسمى، اليوم الإثنين، عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابى البغيض الذى استهدف مدرسة فى مدينة إيجيفسك بروسيا، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الضحايا من بينهم أطفال.





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