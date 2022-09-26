ترشيد كهرباء 48026 عمودًا بطرق وشوارع وميادين الغربية

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ المحافظة لخطة الدولة فى ترشيد الكهرباء من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات والتى تهدف فى المقام الأول لترشيد استهلاك الكهرباء.





ويأتى ذلك، بعدما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على تطبيق تلك الخطة التى يجب أن تلتزم بها جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، على أن تلتزم تلك الجهات المذكورة، بتطبيق خطة ترشيد الكهرباء بكافة المبانى والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية.

وقال "رحمى" إن عدد أعمدة الإنارة المرشدة بالمحافظة بلغت 48026 من أصل 316912 بالطرق، والشوارع، والميادين حيث شملت الإجراءات كافة المبانى والمرافق بالمحافظة، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وأكد محافظ الغربية، قيام المحافظة بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والالتزام بالإغلاق فى المواعيد الخاصة بالمحال العامة، وخفض أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمولات التجارية وغيرها بحيث لا تزيد عن 25 درجة مئوية، وتخفيض الإضاءات القوية التى تتواجد على واجهات المحال، وتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفعاليات بها، إلى جانب ترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة وبجميع دور العبادة.

يذكر أن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية تكون من الساعة 7 صباحًا، وتُغلق الساعة 11 مساءً، على أن تتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد، لتُغلق الساعة 12 منتصف الليل، إلى جانب السماح بفتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يَوْمِيًّا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا، على أن تستمر خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، على أن تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.