سفير كوريا الجنوبية: الصناعة اليدوية تمثل التراث المصرى الأصيل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال محافظ أسيوط، عصام سعد، لسفير كوريا الجنوبية والوفد المرافق له، فى مستهل زيارته الأولى للمحافظة، والتى بدأها بتفقد معرض الأسر المنتجة والمشغولات اليدوية والتراثية للقرى المنتجة المقام ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور ضياء مكاورى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، وبارك بون نارى مستشارة السفارة، وكيم جاى هيون سكرتير ثان بالسفارة الكورية الجنوبية، وممثلى الجمعيات الأهلية وبعض الأسر المنتجة بالمحافظة.

وأشاد السفير الكورى "هونج جين ووك" بحفاوة الاستقبال وجودة المنتجات التراثية واليدوية المعروضة بالمعرض الذى شهد التنوع فى المنتجات وروعة تصميماتها، لافتا إلى أهمية زيارته اليوم للمحافظة للاطلاع على التراث والفلكلور الأسيوطى الذى تتميز به المحافظة، فضلا عن مناقشة وبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ والسفير الكورى أقسام المعرض التى تضم منتجات بعض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لبعض الأسر المنتجة ضمن برنامج التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية والتى قدمتها بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية بالمحافظة ومنها الأفران المنزلية وماكينات الخياطة لجعلها أسرا منتجة تدر دخلا وقادرة على الإنتاج.

كما تفقدا قسم الحرف التراثية ومنتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة والذى يضم منتجات الأسر المنتجة والتى تمثلت فى الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية مثل الكليم والسجاد والخيامية والمفروشات المنزلية والمنسوجات والجلود والخزف والحلى والإكسسوارات والنقش على النحاس وغيرها من الحرف اليدوية التى تعكس صورة التراث المصرى فضلا عن تفقد معرض لمنتجات الجمعيات الأهلية من ملابس ومشغولات يدوية وأقمشة ومفروشات والمخبوزات "حلويات" وإعادة تدوير المخلفات المختلفة بمشاركة جمعيات أهلية شريكة.

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته بزيارة سفير كوريا الجنوبية للمحافظة لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك فى كافة المجالات وجذب الاستثمارات الكورية الجنوبية إلى المحافظة لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المختلفة، مؤكدا دعمه الكامل والمستمر للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأشخاص ذوى الهمم وحرصه الدائم على توزيع مشروعات التمكين الاقتصادى عليهم وخاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفت إلى أن تلك المعروضات تعكس صورة التاريخ والتراث الأسيوطى وما تشتهر به المحافظة من مشغولات يدوية وتراثية مميزة، ميزتها عن غيرها من محافظات الصعيد، داعيا كافة الجهات المعنية والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص للتعاون فى دعم الأسر الأولى بالرعاية وتضافر الجهود بينهم لتقديم خدمات أفضل للأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة والعمل على تمكينهم اقتصاديا من خلال تقديم المساعدات المادية وإقامة المشروعات الخدمية المهمة لجميع المواطنين وتوفير سبل معيشة وحياة كريمة لهم.