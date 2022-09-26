منتخب مصر الأولمبي يهزم بنين 2 / 0 وديًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 08:30 مساءً - فاز منتخب مصر الأولمبى بقيادة البرازيلى ميكالى، على بنين بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد المكس سجلهما إياد عسقلانى وإسلام المزين.

تقدم منتخب مصر الأولمبي بهدف نظيف على نظيره البنينى، فى الشوط الأول من عمر المباراة الودية المقامة بينهما حاليًا باستاد المكس، وسجل إياد العسقلاني هدفًا مبكرًا لمنتخب مصر في الدقيقة 3، بعدما ترجم عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه داخل شباك بنين.

وشهدت الدقيقة 39 من عمر المباراة هدفا ملغيا لـمصلحة بنين بعد رأسية سكنت يمين شباك حارس المرمى حمزة علاء لكن ألغى بداعي التسلل.

وفى الدقيقة 53 سجل إسلام المزين الهدف الثانى للفراعنة من رأسية قوية سكنت شباك بنين.

بدأ منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم كلا من ، حمزة علاء وإياد عسقلانى وإسلام المزين وعبد الله عادل وأحمد عيد وزياد كمال وعبد الغنى محمد وعربى بدر وأسامة فيصل وزياد فرج ووليد فرج.

وتعادل منتخب مصر الأولمبي مع بنين دون أهداف فى المباراة الودية التى جمعتهما الجمعة الماضى باستاد حرس الحدود، استعداداً لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فى أول مباراة يخوضها الفراعنة تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب بنين لعب بكامل صفوفه التى ضمت 7 محترفين، كما أنه يستعد لخوض مباراة مع السودان الشهر المقبل فى الدور الثاني للتصفيات بعدما جنبته القرعة الدور التمهيدي تماما مثل موقف المنتخب الأوليمبي المصري.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي كلا من: "حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - أحمد نادر السيد - علي نادر، والدفاع: محمد مغربي – محمد أشرف – محمد طارق - عبد الله عادل - ياسين مرعي - أسامة الجزار - إسلام المزين - هشام شعبان - إياد العسقلاني، والوسط: رأفت خليل – زياد طارق – وليد علي فرج – مصطفى سعد "ميسي" – عربي بدر – محمود صابر – عماد ميهوب – زياد فرج – محمد شحاتة – كريم محمد – عبد الغني محمد – علي زعزع، وفي الهجوم: أحمد سيد غريب - أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف "أجويرو".