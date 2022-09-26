مدبولي يتابع إجراءات إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 08:29 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، استعداداً لطرح حصص منها في البورصة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والسيد/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ومسئولي هذه الشركات والجهات المعنية.

وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار استعراض الدراسات التي تتم حالياً باهتمام، فيما يخص طرح حصص من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطوات التي تتم لإعادة هيكلة كل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، تمهيداً لطرح حصص منهما بالبورصة، حيث تم استعراض نتائج الدراسات التي تستهدف تقييم تلك الأصول، وبحث الخيارات المتاحة في ضوء الأهداف المستقبلية لنشاط تلك الشركات، والعروض المقدمة من جانب المستثمرين الراغبين في المشاركة، بهدف الطرح قبل نهاية هذا العام.