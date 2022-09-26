قطع المياه عن بعض قرى مركز دكرنس

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه من الساعة 3 صباحا وحتى الساعة 9 من صباح الغد الثلاثاء، عن بعض قرى مركز دكرنس للقيام بأعمال ربط خط مياة قطر 10 بوصه بلاستيك والمغذى لقرية ميت الحلوج التابعة للمركز، ما يستدعى غلق المياه عن بعض المناطق بنطاق مركز ومدينة دكرنس.





وأوضحت المحافظة، فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه فى مركز دكرنس هى نطاق الوحدات المحلية لقرى نجير وديمشلت ودموه وأشمون الرمان. وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطنى الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه والوحدات المحلية المذكورة والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع. ومن جانبه، وجه المحافظ الدكتور أيمن مختار، السيد النخيلى رئيس مركز ومدينة دكرنس بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدا أهمية إتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة فى تنفيذ الأعمال المشار اليها.

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