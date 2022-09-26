منسق حياة كريمة بالجيزة: مبادرة «راجعين نتعلم» هدية الدولة للطلبة (فيديو)

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن مبادرة "راجعين نتعلم" تستهدف سداد المصروفات للطلبة الأكثر احتياجا وغير المشمولين بقرار الأعفاء من المصروفات، إضافة إلى توفير المستلزمات الدراسية وتعريف الطلبة بالمشروعات القومية.
وأوضح منسق حياة كريمة بالجيزة، أن المبادرة هدية الدولة للطلبة، ويتم عمل شكل احتفالى جميل من أجل رسم الفرحة على وجوه الطلبة وأسرهم، متابعا: "عندنا تعلميات من القيادة السياسية بإن الحاجات دى ليست منة أو فضل من حد ولكن هدية الدولة، والحقائب المدرسية والمستلزمات كفائتها عالية ليكون الطالب مثل زملائه بل أفضل منهم".
وأشار إلى أن الحقائب بها المستلزمات الدراسية من "كراسات وكشاكيل وأقلام" حتى لا يحتاج الطالب إلى أى شىء آخر، وتكفى هذه المستلزمات للفصل الدراسى الأول على الأقل.
ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة قدمت 55 ألف خدمة تعليمية بمحافظة الجيزة على مدار العام الماضى من بينهما مبادرة "راجعين نتعلم" والندوات وحملات التوعية.
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