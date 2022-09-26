محافظ الشرقية يؤكد ضرورة توعية المزارعين بالأساليب العلمية فى الزراعة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية فى زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتى بما يُساهم فى زيادة الدخل القومى.





وأوضح غراب، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن المحافظة لا تألو جهدًا فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الزراعة، حسين طلعت، إلى قيام إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنظيم دورة تدريبية لمطبقى المبيدات فى الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجارى، بحضور مدير معهد بحوث وقاية النبات الدكتور على أحمد والدكتور حاتم الشناف بمعهد بحوث وقاية النبات، لتدريب 25 شابا وفتاة من مطبقى المبيدات على الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات وتعريفهم بأهمية برنامج مطبقى المبيدات فى الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الدورة التدريبية يتم تعريف الشباب والفتيات المشاركين بأنواع المبيدات والتوقيت المناسب للرش وتعليمهم أساسيات المكافحة المتكاملة للآفات بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات طبقًا لخطة وزارة الزراعة، لافتًا إلى أن إقامة الدورات التدريبية لشباب الخريجين تهدف أيضًا إلى خلق فرص عمل لهم فى قطاع الزراعة ومساعدتهم فى إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم تدر عليهم دخلا وتوفر لهم حياة كريمة.