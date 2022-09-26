شكرى يختتم زيارته إلى نيويورك ويلتقى مع أعضاء وفد مصر الدائم بالأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - اجتمع وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، مع أعضاء وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، فى نهاية زيارته إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الجميعة العامة للأمم المتحدة.





وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر- إن الوزير قدم للوفد الشكر على ما بذلوه من جهد لنجاح المشاركة المصرية. وكان "شكرى" قد ‏التقى فى وقت سابق مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد "شكرى" التزام مصر بالعمل الجماعى فى إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف، والدور المركزى للأمم المتحدة فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

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