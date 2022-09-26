الداخلية تكرم صاحب الموقف البطولي بواقعة طريق مصر السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 07:30 مساءً - كرمت وزارة الداخلية المواطن وليد عيسى، لموقفه الإيجابى الذى ساهم فى سرعة ضبط قائد إحدى السيارات أثناء مطاردة الشرطة له لسيره برعونة بطريق السويس، معرضاً حياة المواطنين للخطر وذلك من منطلق حرصه على حماية أرواح المواطنين.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز الترابط والتعاون بين رجال الشرطة والمواطنين.. والتأكيد على أن تلك المواقف الإيجابية تعكس مدى تقدير المواطنين للدور الذى يضطلع به رجال الشرطة للحفاظ على أمن وإستقرار البلاد.