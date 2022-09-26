رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع ”مستقبل مصر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 07:29 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن، والسيد/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي، والسيد/ بهاء الغنام، مدير مشروع "مستقبل مصر"، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع، بالنظر لكونه مشروعًا استراتيجيًا يتسق وجهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، وكذا تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب مساهمة هذا المشروع في تعظيم فرص الإنتاج الزراعي بجودة عالية، وفتح فرص للتصدير.

واستعرض السيد/ بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر، الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من هذا المشروع، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج الزراعي، لافتاً إلى أنه تم التنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنفيذ مشروع للثروة الحيوانية بطاقة تصل إلى 40 ألف رأس ماشية، بواقع 20 ألف رأس ماشية للمزرعة الواحدة.

وخلال الاجتماع، عرض مدير مشروع "مستقبل مصر" عددًا من المطالب من الوزارات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة من هذا المشروع التنموي الضخم، منها ما يتعلق بسرعة توصيل خدمات الاتصالات للمشروع، وكذا توفير محطة للقطارات به، بالتنسيق مع وزارة النقل، إلى جانب التنسيق لإنشاء مستشفى "اليوم الواحد" بنطاق المشروع، وكلف رئيس الوزراء، الوزارات المعنية بالعمل على توفير هذه الاحتياجات بالمشروع، بما يسهم في توافر البنية التحتية، والخدمات المختلفة به.