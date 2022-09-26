التضامن: لدينا 10850 طفلا داخل مؤسسة الرعاية الاجتماعية و14 ألف أسرة كافلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 07:29 مساءً - أكد مجدي حسن، رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، أن ميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين خطة موضوعة منذ فترة سيتم تنفيذها لرفع كفاءة وميكنة الرعاية الاجتماعية حرصا على دقة البيانات والمعلومات والحفاظ على سريتها.

وأوضح مجدي حسن، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، أن الميكنة كانت موجودة ولكن قطاع الرعاية الاجتماعية في ظل الهيكلة الجديدة أصبح يتبعه أربع إدارات عامة.

وأشار مجدي حسن، إلى أن اجتماع وزيرة التضامن اليوم مع الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، شمل الحديث عن الأسر البديلة الكافلة والتأكيد على أهمية كفالة الابناء في ظل توجه الدولة المصرية والتوجه نحو "اللا مأسسة"، موضحا أن "اللا مأسسة" بمعنى أن نشجع الاسرة على أنها تكفل أبناء بدلا من ان ينشئوا في مؤسسات وتحدث لهم مشاكل، مؤكدا أن هذا ما أكد على أهميته الرئيس وشجعه في يوم المرأة المصرية.

وتابع: "عندنا 10850 طفل داخل مؤسسة الرعاية الاجتماعية ومع نظام الميكنة الجديدة بقينا عارفين كل اللى موجودين في نظام الميكنة بالاسم والأرقام وبطاقهم إن وجدت، وعندنا 14 الف اسرة في مصر يكفلوا أبناء ضمن خطة الدولة للرعاية البديلة".

وأكد مجدي حسن، رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن خطة الوزارة القادمة أن يعلنوا عددا من المحافظات خالية من مؤسسات الرعاية الاجتماعية وهذا يعتبر نجاح فى ظل توجه الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي نحو "اللا مأسسة"، قائلا: "يعنى بدل ما نجمع 20 و30 و40 طفل داخل مؤسسات وتظهر مشكلات كتير ممكن تظهر مع أبنائنا، بنعلن اتجاهنا نحو اللا مأسسة".

واستكمل: "نتوجه نحو الاسر البديلة الكافلة وقريبا احدى المحافظات خلال أيام نعلنها خالية من مؤسسات الرعاية الاسرية، وفي خطوة جايه خلال اسابيع نعلن عن محافظة أخرى خالية من مؤسسات الرعاية الاجتماعية".