التضامن تحتفل بنجاح مشروع بنت الملك للأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - وحرص قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على تكريم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى باهدائها درع تكريم، تقديرا لدورها فى الأعمال الاجتماعية والانسانية والتنموية، كما كرم عددا من الشخصيات العامة خلال الاحتفالية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مشروع" بنت الملك"، يأتى فى إطار التعاون المشرف بين بنك ناصر الاجتماعى والكنيسة القبطية المصرية، لتعزيز أطر التعاون الاجتماعى بين الجهتين وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية بين المواطنين.

كما يأتى هذا التعاون استجابة لرؤية وزارة التضامن فى حماية الفتيات والنساء والاستثمار فيهن، وبصفة خاصة الأيتام ومن فقدن عائلهن، وانطلاقا من توجيهات القيادية السياسية، بتوفير ضمانات حقيقية لمستقبل أفضل للفئات الأولى بالرعاية تضمن لهم حياة كريمة دون عوز وتعليم جيد لأقصى ما تتيح لهم قدراتهم، فقد بنت وزارة التضامن كافة برامجها على الشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص بما يضمن تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية المتكاملة لهذه الفئات الانسانية الحرجة دون ازدواج فى تقديم الخدمات أو إهدار فى موارد الدولة وبما يضمن فى نهاية المطاف وصول الخدمات إلى مستحقيها.

ووجهت القباج التحية للقيادة السياسية الإنسانية، التى وضعت مستقبل أبنائها نصب الأعين، ووجهت كل الجهود نحو حفظ كرامة المواطن، وجعلت لكل ذى حاجة الحق فى إشباعها، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى بنت برامجها على الشراكة مع المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية، كما أنها لا تؤمن بالتنمية الاجتماعية المنفردة بعيدا عن الاقتصادية.

وأشارت القباج إلى "بنت الملك" هو أول مشروعات الشراكة الاستراتيجية بين بنك ناصر الاجتماعى والكنيسة القبطية المصرية أقدم وأعرق كنائس العالم بهدف تخصيص حسابات استثمارية لفتياتنا وتعزيز كرامتهن حتى نيسر عليهن تكاليف الزواج حين بلوغ سن الرشد والزواج، حيث تقوم الكنيسة بفتح حسابات استثمارية للفتيات سواء اليتيمات أو الأولى بالرعاية أو من ذوى الإعاقة، وتتولى جمع التبرعات لصالحهم وتخصيص جزء من العشور السنوية للأخوة الأقباط نحو هذا المشروع

تقوم الكنيسة القبطية بتفويض الآباء أساقفة الإيبارشيات فى فتح الحسابات بجميع فروع البنك على مستوى الجمهورية مرهونة بواقعة الزواج لهؤلاء الفتيات دون التقيد بسن معين لاستحقاق تلك المبالغ ومرهونة بطلب موقع من سكرتارية الرعاية الاجتماعية بأسقفية الخدمات العامة بالكنيسة القبطية الارذوكسية لسحب تلك المبالغ.

وقالت القباج: " إذا كنا نحب هذا البلد حقيقة فلتتضافر الجهود والموارد لحماية مقدراته ومكاسبه ولنعمل جميعا تحت مظلة وطن واحد يراعى الوحدة والعمل المشترك على قدم وساق"

وأوضحت أن مشروع " بنت الملك " يعد استكمالا لمسيرة توثيق وتوافق الخدمات المصرفية مع المنحى الشرعى وأهداف بنك ناصر الاجتماعى، وذلك باعتباره مشروع للإدخار الاجتماعى والذى يأتى فى صورة "عقد هبة " مشروطة بين البنك والكنيسة كما أنه يمثل فى الوقت ذاته، وتعتمد آلية التعاون بين بنك ناصر والكنيسة المصرية على أن تقوم الكنيسة بفتح حسابات استثمارية للفتيات الأولى بالرعاية واليتيمات والمعاقات، وتتولى جمع التبرعات لصالحهن، وتخصيص جزء من العشور السنوية للإخوة الأقباط لصالح هذا المشروع،كما أنه يأتى استكمالا لسلسلة البرامج التى ينفذها البنك والوزارة مع المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدنى.

وفى ذات السياق أفاد محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، بأن مشروع بنت الملك اللبنة الأولى لمشروع الإدخار الاجتماعى واستكمالا لمسيرة توثيق وتوافق المنتجات المصرفية مع المنحى الشرعى أمثلة منتجات " أولادنا مستقبلنا"، زاد الخير، أمناء المال " الوصية" و الهبة المشروطة وأبوابها من الاصل للفرع ومن الفرع للاصل وتوظيفها لتشمل أعمال الخير وتوجيهها لكافة مناحى الحياة لصالح الأيتام الأولى بالرعاية فى جميع ربوع مصر، ووصل عدد الحسابات إلى أكثر من 13 ألف حساب، وسيتم فتح 1000 حساب جديد بهذه المناسبة.

وأضاف عشماوى أن البنك يدعم المشروع بتقديم اعفاء كامل لهذه الحسابات من كافة المصروفات الإدارية السنوية ومنح الحسابات عائد مميز يقدر بنصف بالمائة بزيادة عن العائد المعلن بالبنك فى نهاية كل عام مالى كامتياز خاص للمشروع.

وأوضح أن الحساب عبارة عن حساب جارى "دفتر استثمارى تحت الطلب"، وقد حقق البنك تفوق ملحوظ على سائر البنوك العاملة فى مصر، حيث إن هذا الحساب يحصل على أعلى عائد تنافسى بالسوق المصرفى، وفقا لآخر نتائج أعمال للبنك عن العام، بالإضافة إلى تقديم أوعية ادخارية ذات العوائد الشهرية والربع سنوية والسنوية، ولأهمية هذا المشروع تم تخصيص موظف مختص داخل كل فرع لتقديم هذه الخدمة.