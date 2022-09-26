جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير مع كل من مستشار رئيسة المفوضية الأوروبية للصفقة الأوروبية الخضراء وشئون البيئة والمناخ، ونائبة سكرتير عام المفوضية الأوروبية.
وذكرت وزارة الخارجية -على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الإثنين- أنه تم التأكيد خلال اللقاء على علاقات الشراكة التى تجمع مصر بالاتحاد الأوروبى وأهميتها، وسبل دعم التعاون بين الجانبين فى كافة مجالات الاهتمام المشترك تحقيقًا للمصلحة المتبادلة، خاصة فى مجالات تصدير الطاقة النظيفة من مصر إلى الاتحاد الأوروبى.
تناول اللقاء بشكل مفصل الترتيبات الموضوعية والتنظيمية التى تقوم بها مصر لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.
بدوره، أعرب الجانب الأوروبى عن تقديره لتلك الجهود على ضوء ما يوليه الاتحاد الأوروبى من اهتمام بقضايا تغير المناخ، وتعويله على الرئاسة المصرية فى إنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج الإيجابية المرجوة.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى فى قطاع الطاقة، وتصدير الهيدروجين الأخضر المصرى لأوروبا، أخذًا فى الاعتبار وضعية مصر كمركز إقليمى لإنتاج وتوزيع وتداول الطاقة فى المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى بروكسل: نولى أهمية كبيرة لمشاركة جميع الأطراف المعنية بـCOP27 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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