سفير مصر فى بروكسل: نولى أهمية كبيرة لمشاركة جميع الأطراف المعنية بـCOP27

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى، إيلاء الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ أهمية كبيرة لمُشاركة كافة الأطراف المعنية بقضية التغير المناخى، وعلى رأسها المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا البيئة والشركات العاملة فى مجالات الابتكار والتحول الأخضر.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير مع كل من مستشار رئيسة المفوضية الأوروبية للصفقة الأوروبية الخضراء وشئون البيئة والمناخ، ونائبة سكرتير عام المفوضية الأوروبية.

وذكرت وزارة الخارجية -على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الإثنين- أنه تم التأكيد خلال اللقاء على علاقات الشراكة التى تجمع مصر بالاتحاد الأوروبى وأهميتها، وسبل دعم التعاون بين الجانبين فى كافة مجالات الاهتمام المشترك تحقيقًا للمصلحة المتبادلة، خاصة فى مجالات تصدير الطاقة النظيفة من مصر إلى الاتحاد الأوروبى.

تناول اللقاء بشكل مفصل الترتيبات الموضوعية والتنظيمية التى تقوم بها مصر لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

بدوره، أعرب الجانب الأوروبى عن تقديره لتلك الجهود على ضوء ما يوليه الاتحاد الأوروبى من اهتمام بقضايا تغير المناخ، وتعويله على الرئاسة المصرية فى إنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج الإيجابية المرجوة.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى فى قطاع الطاقة، وتصدير الهيدروجين الأخضر المصرى لأوروبا، أخذًا فى الاعتبار وضعية مصر كمركز إقليمى لإنتاج وتوزيع وتداول الطاقة فى المنطقة.