مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع مستقبل مصر

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أهمية مشروع "مستقبل مصر"، بالنظر لكونه مشروعا استراتيجيا يتسق وجهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، وكذا تحقيق الأمن الغذائى، إلى جانب مساهمة هذا المشروع فى تعظيم فرص الإنتاج الزراعى بجودة عالية، وفتح فرص للتصدير.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الاثنين؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع "مستقبل مصر"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى للصندوق السيادى، وبهاء الغنام، مدير مشروع "مستقبل مصر"، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

واستعرض بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر، الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من هذا المشروع، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج الزراعى، لافتا إلى أنه تم التنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لتنفيذ مشروع للثروة الحيوانية بطاقة تصل إلى 40 ألف رأس ماشية، بواقع 20 ألف رأس ماشية للمزرعة الواحدة.

وخلال الاجتماع، عرض مدير مشروع "مستقبل مصر" عددا من المطالب من الوزارات المعنية، بما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة من هذا المشروع التنموى الضخم، منها ما يتعلق بسرعة توصيل خدمات الاتصالات للمشروع، وكذا توفير محطة للقطارات به، بالتنسيق مع وزارة النقل، إلى جانب التنسيق لإنشاء مستشفى "اليوم الواحد" بنطاق المشروع، وكلف رئيس الوزراء، الوزارات المعنية بالعمل على توفير هذه الاحتياجات بالمشروع، بما يسهم فى توافر البنية التحتية، والخدمات المختلفة به.